Em apoio, empresários de Aquidauana e Anastácio levam pão e leite a caminhoneiros

O que antes era um protesto de uma única classe – a de motoristas de cargas pesadas – agora se configura em um movimento bastante articulado em todo o território nacional. Diante disso, o empresariado de Aquidauana e Anastácio se juntou em apoio aos manifestantes, nas vias de acesso às cidades, para levar pão e leite aos caminhoneiros, na manhã desta sexta-feira (25).

Com apoio de grande parte da população e também dos empresários de Aquidauana e Anastácio, caminhoneiros que bloqueiam os dois trevos da BR-262 que levam a Miranda, Nioaque e Campo Grande, prosseguem a manifestação contra as medidas impopulares do governo federal que oneraram o preço do óleo diesel no país.

As manifestações seguem sem dia nem hora para terminar. Na cidade, postos de combustíveis já sentem o baque dos bloqueios, com alguns deles, inclusive, já com estoque zerado.

Informações da PRF dão conta de que há 37 pontos de bloqueios nas rodovias de Mato Grosso do Sul Apenas os caminhoneiros de Guia Lopes da Laguna se desmobilizaram.

Acordo

Pelo acordo firmado ontem à noite entre o governo e representantes dos caminhoneiros, a paralisação será suspensa por 15 dias, entretanto, os bloqueios seguem pelo país, no momento. Em troca, a Petrobras mantém a redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 30 dias, enquanto o governo costura formas de reduzir os preços. A Petrobras mantém o compromisso de custear esse desconto, estimado em R$ 350 milhões, nos primeiros 15 dias. Os próximos 15 dias serão patrocinados pela União.

Os representantes dos caminhoneiros pedem o fim da carga tributária sobre o óleo diesel. Eles contam com a aprovação, no Senado, da isenção da cobrança do PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre o diesel até o fim do ano. A matéria foi aprovada ontem pela Câmara e segue agora para o Senado. Caso seja aprovada, a isenção desses impostos precisará ser sancionada pelo presidente da República.

*Com informações de Luiz Guido Jr.