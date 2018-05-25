PRF afirma que 37 rodovias de Mato Grosso do Sul permanecem paralisadas pelas manifestações

Greve
Nota foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta sexta-feira (25)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nota, na manhã desta sexta-feira (25), informando que 37 rodovias de Mato Grosso do Sul permanecem paralisadas pelas manifestações dos caminhoneiros e demais apoiadores da greve.
Na nota, eles também informaram que somente a rodovia que passa pelo município de Guia Lopes da Laguna foi liberada.
Há, ainda, a esperança de que, no decorrer do dia, as lideranças que assinaram o acordo com o Governo Federal convençam parte dos caminhoneiros a deixar o movimento, uma vez que a administração federal fez concessões à algumas das reinvindicações.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS