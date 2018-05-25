PRF afirma que 37 rodovias de Mato Grosso do Sul permanecem paralisadas pelas manifestações

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nota, na manhã desta sexta-feira (25), informando que 37 rodovias de Mato Grosso do Sul permanecem paralisadas pelas manifestações dos caminhoneiros e demais apoiadores da greve.

Na nota, eles também informaram que somente a rodovia que passa pelo município de Guia Lopes da Laguna foi liberada.

Há, ainda, a esperança de que, no decorrer do dia, as lideranças que assinaram o acordo com o Governo Federal convençam parte dos caminhoneiros a deixar o movimento, uma vez que a administração federal fez concessões à algumas das reinvindicações.