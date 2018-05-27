População se junta ao movimento e faz passeata a favor dos caminhoneiros

Vestidos de camisetas verde e amarelo e com carros de som, manifestantes chamaram a população para apoiar a paralisação dos caminhoneiros da região. Informações preliminares dão conta de que os postos de Aquidauana e Anastácio não obtiveram liminares da Justiça para reabastecimento. O estoque de gasolina e etanol já acabou em ambas as cidades, entretanto, ainda há alguns postos com estoque de diesel.

Neste domingo (27) pela manhã, a população de Aquidauana e Anastácio, que apoia a greve dos caminhoneiros, participa de carreata e passeata, saindo da Avenida Manoel Murtinho, em frente ao Posto Anastácio indo ao Posto Taquarussu, onde os caminhoneiros estão concentrados pelo terceiro dia consecutivo, desde quinta-feira (24). No país, já é o sétimo dia de bloqueios.

Na Capital, alguns postos foram reabastecidos, sob escolta do Exército. Agentes do Procon/MS fiscalizaram os postos com estoque, após denúncia de cobrança indevida de preços ao consumidor.

No país - Caminhoneiros ainda mantêm 554 pontos de bloqueio nas rodovias em decorrência da paralisação da categoria, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O balanço é das 22h de ontem (26) e aguarda atualização. Segundo a PRF, a maioria dos bloqueios é parcial e sem prejuízo à circulação de veículos.

De acordo com a polícia, 625 pontos foram desbloqueados. Os caminhoneiros entraram hoje (27) no sétimo dia do movimento em defesa da redução do preço do óleo diesel e do fim da cobrança de pedágio de veículos que circulam com os eixos levantados.

A PRF informou ainda que, apesar das manifestações, há corredores para a circulação de transporte de animais vivos, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, medicamentos, combustíveis e outras cargas consideradas sensíveis.

Os policiais rodoviários federais garantem também que há apoio aos manifestantes durante as desmobilizações no intuito de garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais.

*Com informações de Rhobson Tavares Lima