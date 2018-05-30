Salário dos servidores estaduais será depositado pelo Governo de MS na sexta-feira

O governo do Estado emitiu comunicado nesta quarta-feira (30) sobre a data do pagamento do funcionalismo público. Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul terão os salários depositados pelo governo na sexta-feira (1º). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Com isso, os valores estarão disponíveis para saque no sábado, dia 2 de junho.

Conforme a nota, a folha de pagamento injeta cerca de R$ 450 milhões na economia regional, que são destinados para aproximadamente 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. A decisão de pagar os vencimentos antes do próximo dia útil é do governador Reinaldo Azambuja e tem como objetivo prestigiar os servidores, responsáveis por movimentar a máquina pública, possibilitando momentos de lazer com familiares e amigos durante o feriado prolongado.