Salário dos servidores estaduais será depositado pelo Governo de MS na sexta-feira

Feriado
Salário deverá ser depositado durante ponto facultativo
O governo do Estado emitiu comunicado nesta quarta-feira (30) sobre a data do pagamento do funcionalismo público. Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul terão os salários depositados pelo governo na sexta-feira (1º). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Com isso, os valores estarão disponíveis para saque no sábado, dia 2 de junho.
Conforme a nota, a folha de pagamento injeta cerca de R$ 450 milhões na economia regional, que são destinados para aproximadamente 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. A decisão de pagar os vencimentos antes do próximo dia útil é do governador Reinaldo Azambuja e tem como objetivo prestigiar os servidores, responsáveis por movimentar a máquina pública, possibilitando momentos de lazer com familiares e amigos durante o feriado prolongado.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS