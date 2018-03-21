Decreto do prefeito afixa novos prazos para pagamento do IPTU

Decreto publicado pelo prefeito Odilon Ribeiro no Diário Oficial do Município de Aquidauana desta quarta-feira, altera outro decreto que afixava as datas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Deste modo, mudam os prazos.

Conforme a medida, as novas datas de vencimento para 2018 são até dia 10 de maio para quota única ou primeira parcela, 11 de junho para segunda parcela, 10 de julho para a terceira, 10 de agosto para a quarta e 10 de setembro para a quinta parcela.