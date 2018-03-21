Decreto do prefeito afixa novos prazos para pagamento do IPTU

Aquidauana
Medida foi publicada no Diário Oficial de Aquidauana de hoje
Decreto publicado pelo prefeito Odilon Ribeiro no Diário Oficial do Município de Aquidauana desta quarta-feira, altera outro decreto que afixava as datas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Deste modo, mudam os prazos.
Conforme a medida, as novas datas de vencimento para 2018 são até dia 10 de maio para quota única ou primeira parcela, 11 de junho para segunda parcela, 10 de julho para a terceira, 10 de agosto para a quarta e 10 de setembro para a quinta parcela.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS