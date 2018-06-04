Serviços em estradas e rodovias voltam ao normal em MS, informa Seinfra

Os serviços de manutenção e construção de rodovias estaduais em Mato Grosso do Sul voltaram à normalidade nesta segunda-feira (4.6) depois de serem suspensos, parcialmente, devido ao movimento de paralisação de caminhoneiros. A informação é da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Em Mato Grosso do Sul, frentes de trabalho em infraestrutura que foram afetadas por causa do movimento nacional já voltaram ao normal. Entre hoje e esta terça-feira (5.6), por exemplo, chegam materiais para a retomada do canteiro de obras na MS-040, em Campo Grande.

A situação é a mesma na MS-178, trecho entre Bonito e Jardim – que está em processo de pavimentação. Os trabalhos de implantação da rodovia foram interrompidos na semana passada, por causa de bloqueios pelo Estado, e serão retomados nesta semana.

O atraso registrado nos serviços foi de cerca de 10 dias, informou a Coordenadoria de Obras Viárias da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul).

Manutenção

Também foram retomados os trabalhos de manutenção (tapa-buracos e patrolagem de pista) em rodovias estaduais e estradas vicinais. Técnicos e equipamentos das 17 regionais da Agesul voltaram às atividades em vias pavimentadas e não pavimentadas.