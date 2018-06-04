Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:14

Buscar

Últimas notícias
X

Pós-greve

Serviços em estradas e rodovias voltam ao normal em MS, informa Seinfra

Renan Nucci

Publicado em 04/06/2018 às 16:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os serviços de manutenção e construção de rodovias estaduais em Mato Grosso do Sul voltaram à normalidade nesta segunda-feira (4.6) depois de serem suspensos, parcialmente, devido ao movimento de paralisação de caminhoneiros. A informação é da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Em Mato Grosso do Sul, frentes de trabalho em infraestrutura que foram afetadas por causa do movimento nacional já voltaram ao normal. Entre hoje e esta terça-feira (5.6), por exemplo, chegam materiais para a retomada do canteiro de obras na MS-040, em Campo Grande.

A situação é a mesma na MS-178, trecho entre Bonito e Jardim – que está em processo de pavimentação. Os trabalhos de implantação da rodovia foram interrompidos na semana passada, por causa de bloqueios pelo Estado, e serão retomados nesta semana.

O atraso registrado nos serviços foi de cerca de 10 dias, informou a Coordenadoria de Obras Viárias da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul).

Manutenção

Também foram retomados os trabalhos de manutenção (tapa-buracos e patrolagem de pista) em rodovias estaduais e estradas vicinais. Técnicos e equipamentos das 17 regionais da Agesul voltaram às atividades em vias pavimentadas e não pavimentadas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo