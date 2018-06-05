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São Gabriel do Oeste

Ponte sobre o Rio Aquidauana finalmente recebe reforma com recursos do Fundersul

Após períodos de enchentes do rio, estrutura da construção estava destruída

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/06/2018 às 09:58

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A Prefeitura de São Gabriel do Oeste anunciou nesta terça-feira (5) o início da reforma da ponte sobre o Rio Aquidauana, comprometida após o período intenso de chuvas e enchente do rio em março deste ano.

Segundo o secretário Geraldo Rolim, os recursos investidos são do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

O secretário Geraldo Rolim ainda informou que outras duas pontes no município serão reformadas, uma sobre o córrego Cachoerinha, e outra sobre o córrego Areadinho, ambas com recursos do Fundersul que totalizam R$ 146 mil nas três reformas.

Para o prefeito do município, Jeferson Tomazoni, os investimentos nas reformas das pontes beneficiarão os moradores das regiões e os produtores no escoamento de suas produções.

A Secretaria de Infraestrutura da cidade afirmou que serviços necessários à população terão continuidade, como a limpeza de ruas e pintura de meio fio, manutenção de estradas rurais, como a rodovia SGO - 864, que na última semana recebeu patrolamento e cascalhamento dos pontos críticos na Serra do Nilo, além da manutenção da iluminação pública no Distrito do Areado.

Com informações do Idest

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