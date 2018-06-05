Ponte sobre o Rio Aquidauana finalmente recebe reforma com recursos do Fundersul

São Gabriel do Oeste
Após períodos de enchentes do rio, estrutura da construção estava destruída
A Prefeitura de São Gabriel do Oeste anunciou nesta terça-feira (5) o início da reforma da ponte sobre o Rio Aquidauana, comprometida após o período intenso de chuvas e enchente do rio em março deste ano.
Segundo o secretário Geraldo Rolim, os recursos investidos são do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).
O secretário Geraldo Rolim ainda informou que outras duas pontes no município serão reformadas, uma sobre o córrego Cachoerinha, e outra sobre o córrego Areadinho, ambas com recursos do Fundersul que totalizam R$ 146 mil nas três reformas.
Para o prefeito do município, Jeferson Tomazoni, os investimentos nas reformas das pontes beneficiarão os moradores das regiões e os produtores no escoamento de suas produções.
A Secretaria de Infraestrutura da cidade afirmou que serviços necessários à população terão continuidade, como a limpeza de ruas e pintura de meio fio, manutenção de estradas rurais, como a rodovia SGO - 864, que na última semana recebeu patrolamento e cascalhamento dos pontos críticos na Serra do Nilo, além da manutenção da iluminação pública no Distrito do Areado.
Com informações do Idest
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS