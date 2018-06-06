Mesa Diretora cria comissão para acompanhar o preço do diesel em MS

Na sessão ordinária desta quarta-feira (6), o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Junior Mochi (PMDB), leu o Ato nº02/2018, de autoria da Mesa Diretora que cria a Comissão de Representação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, para acompanhamento do preço do diesel em decorrência da Lei 5205, de 5 de junho de 2018.

O grupo de trabalho será composto por cinco membros, sendo duas vagas do Bloco Partidário I (PSDB, DEM, PSC, PSB e SD), duas vagas do Bloco Partidário II (PMDB e PEN) e uma vaga do Partido dos Trabalhadores (PT), obedecendo o disposto nos artigos 43 e 44, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Serão indicados pelos líderes, além dos membros titulares, seus respectivos suplentes em até cinco sessões plenárias, como é previsto no artigo 45 do Regimento.

O presidente Junior Mochi explicou que o grupo de trabalho também contará com membros da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), representando o Governo, além do grupo de monitoramento da crise, e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), pela sociedade civil. "Teremos reuniões sistemáticas para garantir a efetiva redução do valor do diesel em favor de cada cidadão, como assegura a lei que aprovamos ontem [5]", disse Mochi.