Primeiro sorteio da campanha promocional da Sicredi Centro-Sul MS está chegando

A Sicredi Centro-Sul MS realiza mais uma edição da campanha promocional “Poupar no Sicredi é Tudo de Bom”, e o primeiro sorteio está chegando. No dia 15 de junho, serão sorteados 27 prêmios em RDC no valor de R$ 2 mil cada e mais 27 caixas de som bluetooth da marca JBL, modelo Flip 4, sendo um de cada por agência da Cooperativa. Além destes, ao longo do ano, os associados, pessoas físicas e jurídicas, que realizarem depósitos em poupança, depósitos a prazo e aplicação em capital social na Cooperativa concorrerão a camionete, carros, moto, viagem, bicicletas, eletrônicos e 27 prêmios de R$ 2 mil. Ao todo, são 97 prêmios que somam R$ 327 mil e serão distribuídos em quatro sorteios durante o ano.

O período de participação da promoção iniciou no dia 2 de abril e segue até o dia 7 de dezembro Além desta primeira apuração no dia 15 de junho, o segundo sorteio será realizado no dia 10 de agosto e também serão distribuídos 27 prêmios em RDC no valor de R$ 2 mil cada, sendo um para cada agência. Já na terceira apuração, que ocorrerá no dia 10 de outubro, serão sorteados um drone DJI, modelo phantom 3, uma moto Honda, modelo CG 125, e um carro Fiat Mobi para todos os participantes da Campanha.

E, no último sorteio, que será realizado no dia 15 de dezembro, será um verdadeiro festival de prêmios, com o sorteio de um micro-ondas Philco, duas bicicletas Caloi, um ar condicionado Electrolux 12.000 BTUS, um Xbox One, um refrigerador Brastemp, um Iphone 8, um notebook Dell, um fogão Brastemp, um voucher de viagem nacional no valor de R$ 5 mil, uma TV LG 65”, um carro Hyundai modelo HB20 e uma camionete GM modelo S10 CD Advantage, para todos os associados participantes de acordo com o regulamento.

Os prêmios são válidos somente para associados da Sicredi Centro-Sul MS que realizarem as aplicações nos produtos participantes e garantirem seus cupons. Segundo o diretor executivo da Sicredi Centro-Sul MS, Giorgio Martins Bonato, aproveitando o bom momento do mercado em rentabilidade da poupança e o sucesso das promoções anteriores, a Cooperativa realiza mais uma edição da campanha, só que ainda melhor. “Agora, são muito mais prêmios e ainda mais chances para os nossos associados. Teremos 4 sorteios durante o ano e serão 97 prêmios, que totalizam mais de R$ 327 mil”, ressalta o diretor.

Para garantir os cupons, os associados devem atender alguns critérios nas movimentações contempladas na ação. De acordo com o regulamento, os associados, pessoa física, têm direito a concorrer a cada R$ 3.000,00 mantidos na poupança que dá direito a 1 cupom. A cada aplicação de R$ 150,00 em poupança ganha 1 cupom e aplicações programadas de 12 parcelas de no mínimo R$ 100,00, garantem 3 cupons. Se a aplicação for em depósito a prazo, a cada R$ 5.000,00 dá direito a 1 cupom e se a aplicação for programada em 12 parcelas de no mínimo R$ 1.000,00 cada parcela, vale 3 cupons. A integralização em capital social também garante 1 cupom para o associado.

Já os associados pessoas jurídicas garantem seus cupons a cada aplicação em depósito a prazo de R$ 10.000,00, que vale 1 cupom. Se a aplicação em depósito a prazo for programada em 12 parcelas de no mínimo R$ 2.000,00, o associado tem direito a 3 cupons. Os cupons são cumulativos, mas só serão considerados válidos os depósitos e as aplicações realizados e mantidos até a data de cada sorteio.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, além de incentivar os associados a pouparem e participarem do sorteio de prêmios incríveis, com a promoção a Cooperativa está indo de encontro ao fortalecimento do cooperativismo. “Queremos estimular os associados que aplicam seus recursos na Cooperativa com a distribuição de prêmios. Assim, reforçamos os vínculos com as pessoas que acreditam na Sicredi Centro-Sul MS e fomentamos recursos para incentivar outras linhas de investimento, como o crédito rural”, afirma o presidente.

Para participar da promoção é necessário a apresentação do comprovante da operação a um colaborador sua agência da Sicredi Centro-Sul MS. O associado deve ainda responder corretamente à pergunta “Qual instituição financeira cooperativa que distribui resultado proporcional à movimentação do associado?”. O regulamento completo está disponível nas agências e também no site www.pouparnosicredietudodebom.com.br. A promoção está aprovada sob o Certificado de Autorização 02.000313/2018.