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Inscrições para concurso da PM e Bombeiros encerram nesta sexta-feira

Inscrições podem ser realizadas até as 16 horas no site da Fapems

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/06/2018 às 08:20

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Encerra nesta sexta-feira (08) o prazo para inscrições no concurso público para provimento de vagas na Policia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Mato Grosso do Sul. Ao todo são ofertadas 650 vagas para oficiais e soldados.

Para a Polícia Militar são 450 vagas. Sendo, 50 vagas para o curso de formação de Oficiais; 388 vagas do curso de formação de Soldados e 12 vagas do quadro de Oficiais de Saúde.

Já para o Corpo de Bombeiros são destinadas 200 vagas. Sendo 23 do curso de formação de Oficiais do quadro de Oficiais Combatentes; 153 vagas do curso de formação de Soldados do quadro de Praças; 12 vagas do quadro de Oficiais de Saúde e 12 vagas do quadro de Oficiais Especialistas.

Para concorrer às vagas de soldados e oficiais combatentes os candidatos deverão possuir até a data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 anos completos, e no máximo 30 anos. Já para ingresso nos quadros de Oficiais de Saúde e de Oficiais Especialistas de ambas as corporações, os candidatos deverão possuir a idade máxima de 34 anos.

O nível de escolaridade exigido tanto para a PM como para os Bombeiros ocorre da seguinte forma:

Soldados: Ensino Médio Completo;
Oficiais Combatentes: Curso de Graduação de Nível Superior em Direito;
Oficiais Médicos: Curso de Graduação de Nível Superior, com especialização na área exigida pela Corporação, com registro no Conselho de Fiscalização Profissional;
Oficiais Especialistas: Curso de Graduação de Nível Superior na área exigida pela Corporação.
As inscrições podem ser feitas até às 16 horas (horário de MS) de sexta-feira (8.6) no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS (Fapems). O valor da inscrição é de R$ 204,16 para as vagas de Oficial; R$ 205,36 para Oficial de Saúde; e R$ 127,60 para Soldado.

A prova escrita objetiva para soldados e oficiais da PM será no dia 12 de agosto, e a de soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros será no dia 2 de setembro, o que na avaliação do secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, possibilita que um mesmo candidato possa concorrer a mais de um cargo nos certames. Para conferir editais e cronogramas, acesse o site da Fapems.

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