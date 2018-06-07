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Investimentos

Lançados R$ 17,5 milhões em licitações para Bodoquena e mais

O Governo do Estado tem investido forte em obras para Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 07/06/2018 às 13:49

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O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (7.6) R$ 17,5 milhões em investimentos para sete municípios de Mato Grosso do Sul. Os contemplados são Batayporã, Dourados, Pedro Gomes, Tacuru, Corumbá, Três Lagoas e Bodoquena. São obras de pavimentação, drenagem, construção de pontes, recapeamento e iluminação de vias urbanas.

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) nos municípios de Batayporã, Dourados, Pedro Gomes e Tacuru serão realizadas obras de pavimentação asfáltica e drenagem que podem receber até R$ 2,9 milhões de recursos. Já em Corumbá, que será contemplada com a construção de três pontes de concreto no prolongamento da MS-243 na região do Forte Coimbra, os investimentos podem chegar a R$ 2,7 milhões.

Três Lagoas além de receber a ampliação do sistema de esgotamento sanitário com investimentos que podem chegar a  R$ 6,8 milhões, também será beneficiada com o recapeamento, drenagem e iluminação a avenida Clodoaldo Garcia, entre as avenidas Sobral e Rosário Congro, cujo montante que será investido está orçado em R$ 3,2 milhões.

Já Bodoquena, para pavimentar a avenida Pedro Antônio de Lima, pode receber até R$ 1,7 milhão. As licitações acontecem nos dias 26 de junho e 9 de julho e as licitações podem ser vistas na íntegra nas páginas 109 e 110 do DOE.

Confira na tabela abaixo os investimentos orçados e anunciados por município:

Batayporã R$ 431.198,27
Dourados R$ 648.234,42
Pedro Gomes R$ 957.308,28
Tacuru R$ 923.269,97
Corumbá R$ 2.746.869,41
Três Lagoas( esgotamento) R$ 6.793.735,56
Três Lagoas (recapeamento) R$ 3.241.229,44
Bodoquena R$ 1.742.785,31

Mais de 600 licitações

O Governo do Estado tem investido forte em obras para Mato Grosso do Sul. Desde o início da gestão já foram lançadas mais de 630 licitações, entre obras já entregues, em andamento e ainda que serão iniciadas. De acordo com a Agesul, só em 2018 já foram mais de 160 obras lançadas.

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