Senai está com matrículas abertas para preencher 1,5 mil vagas em 15 cursos técnicos

O Senai está com o período de matrículas aberto para o preenchimento de 1.564 vagas em 15 cursos técnicos de nível médio distribuídos pelas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Rio Verde, Sidrolândia e Três Lagoas. Do total de 1.564 vagas, 1.294 são na modalidade presencial e 270 na modalidade EaD (Educação a Distância).

Os cursos oferecidos são os de técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica, técnico em automação industrial, técnico em eletroeletrônica, técnico em mecânica, técnico em edificações, técnico em design de móveis, técnico em logística, técnico em mecatrônica, técnico em mineração, técnico em manutenção de máquinas industriais, técnico em alimentos, técnico em química e técnico em manutenção e suporte em informática.

Matrículas

Os interessados devem fazer as matrículas nas secretarias das unidades operacionais do Senai onde deseja realizar o curso até o próximo dia 22 de agosto, sendo que a educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino. De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, as aulas terão início no dia 27 de agosto.

No ato da matricula é necessário apresentar uma foto 3x4 recente e original e cópia da carteira de identidade ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dentro do período de validade, ou Carteira Profissional, CPF ou Declaração da Receita Federal, título de eleitor quando maior de 18 anos, histórico escolar do Ensino Médio ou documento que comprove estar cursando a etapa tida como requisito para ingresso, comprovante de residência atualizado (caso não esteja no nome do candidato ou dos pais, o titular do documento deve emitir uma auto declaração), certificado de reservista, certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação (caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos).

Cursos presenciais

Com relação aos cursos da modalidade presencial, o Senai de Campo Grande oferece 52 vagas para o curso técnico em administração, 80 para o curso técnico em automação industrial, 52 vagas para o curso técnico em logística, 40 vagas para o curso técnico em segurança do trabalho e 35 vagas para o curso técnico em mecânica, enquanto a Escola Senai da Construção oferta 105 vagas para o curso técnico em edificações e 35 vagas para o curso técnico em design de móveis.

Em Aparecida do Taboado, são disponibilizadas 30 vagas para o curso técnico em eletroeletrônica, 30 vagas para o curso técnico em segurança do trabalho e 30 vagas para o curso técnico em mecânica. Na cidade de Corumbá, o Senai oferta 35 vagas para o curso técnico em edificações, 35 vagas para o curso técnico em mecatrônica, 15 vagas para o curso técnico em administração, 35 vagas para o curso técnico em mineração e 50 vagas para o curso técnico em manutenção de máquinas industriais.

No município de Dourados, são oferecidas 25 vagas para o curso técnico em alimentos, 35 vagas para o curso técnico em eletrotécnica e 35 vagas para o curso técnico em química, enquanto em Maracaju são ofertadas 30 vagas para o curso técnico em automação industrial e 30 vagas para o curso técnico de administração. Em Naviraí, o Senai disponibiliza 35 vagas para o curso técnico em eletrotécnica e em Sidrolândia são 30 vagas para o curso técnico em administração e 30 para o curso técnico em segurança do trabalho

Na cidade de Rio Verde, são disponibilizadas 35 vagas para o curso técnico em edificações, 35 vagas para o curso técnico em segurança do trabalho e 35 vagas para o curso técnico em administração. Já para Três Lagoas são oferecidas 80 vagas para o curso técnico em administração, 40 vagas para o curso técnico em logística, 80 vagas para o curso técnico em eletrotécnica e 80 vagas para o curso técnico em mecânica.

Educação a Distância

Na modalidade EaD, o Senai de Naviraí oferece 30 vagas para o curso técnico em automação industrial e o de Maracaju oferta 30 vagas para o curso técnico em manutenção e suporte em informática. Já em Campo Grande, são disponibilizadas 35 vagas para o curso técnico em automação industrial.

No município de Três Lagoas, são ofertadas 50 vagas para o curso técnico em automação industrial e 50 vagas para o curso técnico em segurança do trabalho, enquanto em Corumbá são oferecidas 40 vagas para o curso técnico em eletroeletrônica e em Rio Verde são 35 vagas para o curso técnico em automação industrial.