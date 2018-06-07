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Sicredi prorroga inscrições do concurso fotográfico Simples Cidade

Ação já teve mais de 4 mil fotos inscritas e vai eleger as 12 melhores obras, registradas por associados e colaboradores, que irão compor calendários e agendas da instituição financeira cooperativa em 2019

Renan Nucci

Publicado em 07/06/2018 às 15:02

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O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros e Distrito Federal – prorrogou o prazo de inscrição de fotos para o concurso cultural fotográfico “Simples Cidade”. Associados e colaboradores da instituição poderão inscrever as fotos que ilustrarão os materiais institucionais do Sicredi em 2019 até 15 de junho. A finalidade do concurso é engajar os dois públicos a fazer juntos os materiais para próximo ano.

O tema da produção das fotos para os associados do Sicredi é “Seu Olhar Sobre a Sua Cidade”, buscando destacar imagens que retratem as suas regiões. Já para os colaboradores da instituição financeira cooperativa, a temática é “Seu Olhar Sobre o Seu País”, incentivando imagens que representem o Brasil. Para participar, é preciso acessar o link sicredi.com.br/promocao/simplescidade, ler os critérios técnicos da foto a ser enviada, preencher um formulário eletrônico e fazer o upload da imagem até 15 de junho.

Serão 12 fotos vencedoras (duas produzidas por associados de cada uma das cinco centrais regionais que compõem o Sicredi, totalizando dez, e duas tiradas por colaboradores do Sicredi) que mostrem um olhar do autor sobre o Brasil ou a sua cidade. A seleção das imagens será feita por um júri técnico composto de fotógrafos da Canon e os vencedores ganharão uma câmera fotográfica profissional (Canon EOS Rebel T6 DSLR).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,7 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.  

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

 

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