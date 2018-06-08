Governo define expediente de 49 mil servidores em dias de jogos do Brasil

O governo do Estado definiu o expediente dos servidores no dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. A previsão é de que o decreto, assinado hoje (dia 8) pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), seja publicado segunda-feira no Diário Oficial.

De acordo com o titular da SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização), Carlos Alberto Assis, quando o jogo da Seleção Brasileira for de manhã, os servidores farão expediente das 13h às 17h30. Se o jogo for à tarde, o expediente vai das 7h30 às 12h.

“Não vamos cobrar compensação porque o servidor já tem compensado isso. Estava dentro da nossa programação, já sabíamos dos jogos da Copa”, afirma o secretário. A administração estadual tem 49 mi servidores ativos.

O MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) divulgou hoje o horário de funcionamento nos dias 22 e 27 de junho, datas de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. No dia 22, uma sexta-feira, o expediente sera das 12h às 18h. Já no dia 27, o atendimento vai das 8h às 12h.

O governo federal publicou no último dia 4 a portaria que flexibiliza os horários de atendimento ao público ao longo da Copa do Mundo. Nos dias de jogos do Brasil na parte da manhã, o expediente terá início às 13h; e nos dias em que os jogos da Seleção Brasileira forem no período da tarde, o expediente se encerrará às 12h. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o dia 31 de outubro de 2018.

O Brasil estreia na Copa do Mundo, disputada na Rússia, às 14h (horário de MS) de 17 de junho, um domingo. O primeiro jogo é contra a Suíça. Na segunda rodada, na manhã do dia 22, o adversário é a seleção da Costa Rica. Por fim, o time brasileiro encerra a primeira fase enfrentando a Sérvia na tarde do dia 27 de junho.