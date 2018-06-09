Dois Irmãos do Buriti recebe recursos da Funasa para esgoto

Por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul (Suest/MS), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), repassou ao município de Dois Irmãos do Buriti, na quinta-feira, 07.06, a segunda parcela do convênio 387/14, no valor de R$ 1.700.843,32, que dará continuidade às obras de esgoto que contará com 1.500 ligações domiciliares, beneficiando diretamente 5.000 moradores.

Segundo o superintendente Marco Aurélio Santullo, “trabalhamos para que os municípios de Mato Grosso do Sul recebam investimentos que resultem em desenvolvimento e que, dessa maneira, possam proporcionar melhores condições de vida e saúde a seus habitantes”.