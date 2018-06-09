Dois Irmãos do Buriti recebe recursos da Funasa para esgoto

Cidades
Esgoto contará com 1.500 ligações domiciliares, beneficiando diretamente 5.000 moradores
Por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul (Suest/MS), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), repassou ao município de Dois Irmãos do Buriti, na quinta-feira, 07.06, a segunda parcela do convênio 387/14, no valor de R$ 1.700.843,32, que dará continuidade às obras de esgoto que contará com 1.500 ligações domiciliares, beneficiando diretamente 5.000 moradores.
Segundo o superintendente Marco Aurélio Santullo, “trabalhamos para que os municípios de Mato Grosso do Sul recebam investimentos que resultem em desenvolvimento e que, dessa maneira, possam proporcionar melhores condições de vida e saúde a seus habitantes”.
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