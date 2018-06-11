Bodoquena e mais cinco cidades recebem R$ 3,8 milhões em investimentos

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (11.6) traz R$ 3,8 milhões de investimentos para asfalto de vias urbanas em Mato Grosso do Sul. Os resultados das licitações para os municípios de Sonora, Itaporã, Naviraí, Deodápolis, Bodoquena e Corumbá podem ser conferidos na página 52.

O município de Sonora receberá do Governo do Estado R$ 852.381,29 para pavimentar as ruas da etapa B, no Jardim dos Estados, e para a restauração de diversas ruas. Em Itaporã, com investimentos de R$ 617.812,73, será realizada a pavimentação e drenagem do setor 1, do bairro Copacabana.

Já em Naviraí, recebe pavimentação e drenagem a etapa 3, do Jardim Paraíso, com recursos da ordem de R$ 871.694,74. Em Deodápolis também terá investimentos para mais asfalto. Serão R$ 504.939,23 na pavimentação e drenagem das ruas Aparecido da Silva e Oliveira.

Em Bodoquena, mais pavimentação na avenida João de Souza Pereira, com recursos da ordem de R$ 558.368,68. E por fim, Corumbá vai receber R$ 399.421,07 para a pavimentação da avenida Nossa Senhora das Mercês, no setor 2.

Todas as obras ainda aguardam a ordem inicial de serviço, que será expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).