Apoiado pela Prefeitura, time de Corumbá conquista Copa de Futsal Feminino

Apoiada pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), equipe de Corumbá conquistou o título da I Copa PBA de Futsal Feminino 2018, realizada nos dias 09 e 10 de junho em Paranaíba (MS).

Promovida pela Academia Body Fit, com organização do Departamento de Desporto e Lazer com apoio da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Paranaíba, a competição contou com participação de 12 equipes. O segundo lugar ficou com uma equipe da casa.