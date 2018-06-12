Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:18

Buscar

Últimas notícias
X

Melhorias

Rodovias que cruzam o Pantanal recebem R$ 10,4 milhões em investimentos

Vamos ligar os pantanais de Corumbá, Aquidauana, Rio Verde e Coxim por estradas transitáveis o ano todo, diz governador

Renan Nucci

Publicado em 12/06/2018 às 14:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com o objetivo de melhorar a logística e o cenário econômico e social da região do Pantanal em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado divulgou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (12) mais investimentos para região. Foi publicado o resultado da licitação para implantação e cascalhamento em trechos complementares das rodovias MS-228 e MS-423. Os investimentos são da ordem de R$ 10.473.989,90.

O certame divulgado prevê obras no prolongamento da MS-423, no trecho entre a vazante do Riozinho e a fazenda Pica-Pau, e na rodovia MS-228, entre as fazendas Conceição e Pica-Pau, perfazendo um total de 65 quilômetros de extensão. “Com esses dois trechos concluímos os outros dois trechos dessas mesmas rodovias que já estão recebendo investimentos do Estado”, pondera o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey da Silva”.

Ainda segundo ele, as estradas são de extrema importância para os pantaneiros e um pleito antigo. “As estradas são fundamentais para os produtores da região que precisam escoar boi e levar mantimentos para suas propriedades. É o Governo reconhecendo e trabalhando pela pecuária”.

Atualmente na rodovia MS-228 o Governo realiza a implantação e o cascalhamento de 19 quilômetros entre a vazante do Castelo e a fazenda Conceição, que recebem recursos da ordem de R$ 3 milhões. Na MS-423 já estão concluídos os serviços em 34 quilômetros, entre a Serra da Alegria (Rio Verde) e a fazenda Morrinho, que receberam R$ 3,5 milhões.

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) também aguarda ordem de início de serviço um outro trecho da MS-228, que totaliza 40 quilômetros de extensão e investimentos que chegarão a R$ 8 milhões.

Os recursos destinados para os investimentos na região do Pantanal são próprios do Governo, da fonte  Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário) e vão ultrapassar os R$ 25 milhões. “Vamos ligar os pantanais de Corumbá, Aquidauana, Rio Verde e Coxim por estradas transitáveis o ano todo”, garante o governador Reinaldo Azambuja.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo