Moradores do Assentamento Guardinha recebem títulos de domínio, documento que transfere o imóvel rural em definitivo

Na última segunda-feira (11), o INCRA realizou evento para entrega de títulos de domínio para 19 famílias do assentamento Guardinha, localizado na zona rural de Jardim - MS.

Nesta ocasião, estiveram presentes, o vice-prefeito e secretário de Obras e Serviços Públicos -Geraldo Alencar Gonçalves, o Secretário de Desenvolvimento Econômico - Olavo Júnior, Máximo Ribeiro Fernandes - gerente do Incra/Unidade Jardim, o superintendente-adjunto do INCRA no MS - Sr. Edson Chaparro, Fernandinho Ramos (PSDB) - presidente da câmara de vereadores, Giovani Calixto - Coordenador da AGRAER no município, Estanislau Maciel - presidente da Associação do Assentamento Guardinha, Valdinir Nobre de Oliveira - presidente da FETTAR, José Martins da Silva - presidente da FETAGRI, e dos vereadores Pietro Cânepa (PSDB) e Carlinhos Grubert (MDB).

O documento, que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo, vai auxiliar a incrementar a produção no assentamento que tem como base a produção de leite e criação de gado de corte.

Criado no ano de 2009, para atender 30 famílias, o assentamento divide-se em lotes que variam de 25 a 35 hectares. Segundo Chaparro, faltam apenas 9 títulos para serem entregues e a previsão é de que essas 9 famílias recebam os documentos na segunda quinzena de julho. “O documento garante a propriedade da terra aos assentados e elimina impedimentos relacionados a utilização da parcela, abrindo novas possibilidades de acesso a créditos”, complementa o superintendente-adjunto do Incra.