Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:19

Buscar

Últimas notícias
X

Jardim

Moradores do Assentamento Guardinha recebem títulos de domínio, documento que transfere o imóvel rural em definitivo

Criado no ano de 2009, para atender 30 famílias, o assentamento divide-se em lotes que variam de 25 a 35 hectares

Renan Nucci

Publicado em 14/06/2018 às 15:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na última segunda-feira (11), o INCRA realizou evento para entrega de títulos de domínio para 19 famílias do assentamento Guardinha, localizado na zona rural de Jardim - MS.

Nesta ocasião, estiveram presentes, o vice-prefeito e secretário de Obras e Serviços Públicos -Geraldo Alencar Gonçalves, o Secretário de Desenvolvimento Econômico - Olavo Júnior,  Máximo Ribeiro Fernandes - gerente do Incra/Unidade Jardim, o superintendente-adjunto do INCRA no MS - Sr. Edson Chaparro, Fernandinho Ramos (PSDB) - presidente da câmara de vereadores, Giovani Calixto - Coordenador da AGRAER no município, Estanislau Maciel - presidente da Associação do Assentamento Guardinha, Valdinir Nobre de Oliveira - presidente da FETTAR, José Martins da Silva - presidente da FETAGRI, e dos vereadores Pietro Cânepa (PSDB) e Carlinhos Grubert (MDB).

O documento, que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo, vai auxiliar a incrementar a produção no assentamento que tem como base a produção de leite e criação de gado de corte.

Criado no ano de 2009, para atender 30 famílias, o assentamento divide-se em lotes que variam de 25 a 35 hectares. Segundo Chaparro, faltam apenas 9 títulos para serem entregues e a previsão é de que essas 9 famílias recebam os documentos na segunda quinzena de julho.  “O documento garante a propriedade da terra aos assentados e elimina impedimentos relacionados a utilização da parcela, abrindo novas possibilidades de acesso a créditos”, complementa o superintendente-adjunto do Incra.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo