Prefeitura Municipal de Bonito licita van para a Secretaria de Saúde

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai licitar no dia 2 de julho próximo a aquisição 1 (um) micro-ônibus 0 km (zero quilometro), ano/modelo 2018 para transporte de pacientes.

Outro veículo, tipo Van (Sprinter Colina) da marca Mercedes Benz, Zero Km, com capacidade para 20 passageiros (além do motorista), foi comprado no ano passado e entregue à Secretaria de Saúde para o transporte de pacientes que fazem hemodiálise.

A licitação será realizada às 08h00, na Prefeitura Municipal.