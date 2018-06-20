Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:21

Buscar

Últimas notícias
X

Agesul

Governo autoriza concurso com 25 vagas para fiscal de obras públicas

Decreto está no Diário Oficial do Estado de hoje

Renan Nucci

Publicado em 20/06/2018 às 13:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Governo do Mato Grosso do Sul autorizou a realização do concurso público para o cargo de Fiscal de Obras Públicas da Carreira Fiscalização e Gestão de Obras Públicas, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Responsável pela condução do certame o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, explica que o edital trará mais detalhes do concurso, mas adianta que serão ofertadas 25 vagas com previsão salarial de R$ 8.273,41.

“Esse concurso vai repor o quadro funcional da Agesul. Serão 20 vagas para engenheiro civil, duas para arquiteto, duas para engenheiro ambiental, e uma para engenheiro elétrico” pontua.

O decreto nº 15.028 de 19 de junho de 2018, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário da SAD pode ser conferido no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (20.6).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo