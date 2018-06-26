Brasil e Bolívia discutem ações para o desenvolvimento da região de fronteira

O Ministério das Relações Exteriores e o Governo Boliviano realizam no próximo dia 28 de junho a II Reunião do Comitê de Integração Fronteiriça Puerto Suárez – Corumbá. O Governo do Estado é parceiro e participará por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), no intuito de ampliar o diálogo entre os dois países.

O encontro é realizado para levantar necessidades e possíveis soluções para problemas comuns enfrentados na faixa de fronteira entre Brasil e Bolívia, na tentativa de promover a integração regional. A primeira reunião aconteceu em outubro, com início das discussões entre os dois países.

Titular da Semagro, o secretário Jaime Verruck, destaca que vários são os assuntos em comuns de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, que visam o desenvolvimento de ambos, entre eles a integração ferroviária, o fornecimento de gás natural pelo Gasbol e importação de ureia. “Nós estamos em contato diário com a Bolívia e estreitar essa relação é primordial para os dois países, já que o desenvolvimento econômico depende disso”.

A reunião tem como meta abordar três grupos temáticos: segurança pública (contrabando de combustíveis, controle de armamento, assuntos migratórios, entre outros); integração econômica (desenvolvimento fronteiriço, produção agrícola, controle integrado de fronteira, contrabando, transporte e infraestrutura) e temas sociais (educação, cultura, esportes e saúde).

"A fronteira é um ambiente de discussão de temas binacionais, por esse motivo, todos os pilares apontados pelo comitê são de interesse do Município, principalmente para a tomada de decisão", aponta o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Município, Luciano Costa, a reunião vai nortear as estratégias, "com a presença da esfera federal, poderemos tomar medidas com foco no macro, sabendo que estaremos subsidiados pelos dois países".

A diretora do Departamento da América do Sul Meridional Embaixadora Eugenia Barthelmess estará presente no encontro, que acontecerá no Hotel El Pantanal, no município de Puerto Suárez, a partir das 9 horas. A entrada é aberta ao público.