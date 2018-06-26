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Infraestrutura

Governo de MS anuncia pavimentações e drenagens avaliadas em R$ 4 milhões

Obras ocorrem em municípios do interior do Estado

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/06/2018 às 08:15

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O governo de Mato Grosso do Sul anunciou quase R$ 4 milhões em obras de pavimentação e drenagem em ruas e avenidas de municípios do interior do Estado, por meio da publicação de contratos e resultado de licitações da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) na segunda-feira (25).

A obra mais cara será a pavimentação de um conjunto de ruas no município de Brasilândia. Serão seis vias pavimentadas por R$ 1,7 milhões, por meio de uma licitação vencida pela construtora Sanches & Aquino.

Mais R$ 687 mil serão investidos na pavimentação do Residencial Greenvile, no município de Inocência. A obra será executada em 180 dias pela empresa Engenhasul Projetos e Construções.

Outros R$ 632 mil serão investidos na pavimentação da Avenida João Gregório, em Santa Rita do Pardo. O serviço foi contratado com a empresa Concrevia Construtora, que terá 180 dias para entregar as obras.

Além do contrato, a Concrevia venceu uma licitação de R$ 502 mil para pavimentar quatro ruas no município de Angélica. Já a Construpontes venceu certame para pavimentar a Rua Campo Grande, em Dois Irmãos do Buriti, por R$ 359 mil.

Todos os valores foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25). As obras licitadas terão seu prazo de conclusão informado após a assinatura de contrato e ordem de serviço.

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