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Investimentos

Governo assina sete contratos de R$ 10,5 milhões e divulga R$ 2,6 milhões de resultados de licitações

Dos sete contratos assinados, seis deles destinam-se a obras de pavimentação asfáltica

Renan Nucci

Publicado em 27/06/2018 às 14:22

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O Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (27) a assinatura de sete contratos que totalizam investimentos de R$ 10,5 milhões para Mato Grosso do Sul. Também foi publicado o resultado de duas licitações que vão levar mais R$ 2,6 milhões para mais asfalto no Estado.

Dos sete contratos assinados, seis deles destinam-se a obras de pavimentação asfáltica e drenagem e beneficiarão os municípios de Paranaíba, Corumbá e Nova Andradina. Os investimentos chegam a R$ 3,3 milhões. O outro contrato assinado, contempla o município de Angélica, com a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no qual os investimentos chegam a R$ 7,2 milhões.

Já as licitações divulgadas beneficiam os municípios de Sete Quedas e Camapuã e os investimentos são da ordem de R$ 2,6 milhões para pavimentação e drenagem de vias urbanas.

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