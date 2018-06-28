Governo do Estado investirá R$ 5 milhões em Bodoquena e mais 5 cidades

O Governo de Mato Grosso do Sul assinou quatro contratos para execução de obras de infraestrutura urbana (pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais), no valor de R$ 2.995.495,82, nos municípios de Bodoquena, Costa Rica, Corumbá e Paranaíba.

Os investimentos somam R$ 5 milhões – recursos próprios do Estado e convênios com o Ministério das Cidades – com duas licitações concluídas para atender Aral Moreira e Cassilândia, no valor de R$ 2.091.481,88.

Os extratos dos contratos firmados entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e as empresas construtoras foram publicados na página 13 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (28.6).

Em Bodoquena serão investidos R$ 558.368,88 na pavimentação asfáltica e drenagem da avenida João de Souza Pereira. Mesma obra será executada na rua Pintado e adjacências, em Costa Rica, no valor de R$ 544.876,54, e na avenida Nossa Senhora das Mercês, conjunto residencial Padre Ernesto Sassida, em Corumbá, ao custo de R$ 928.818,72. Em Paranaíba, serão investidos R$ 953.431,88 na pavimentação e drenagem de diversas ruas do perímetro central.

Licitação

A Agesul também publicou no DOE de hoje, às páginas 21 e 22, resultados de licitações que contemplam mais dois municípios – Aral Moreira e Cassilândia – com obras de infraestrutura.

Em Aral Moreira, o Governo do Estado investirá R$ 1.549.964,61 na pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversas ruas. Cassilândia também será atendida com pavimentação e drenagem na rua Sebastião M. da Silva, no valor de R$ 541.571,27.