Servidores estaduais terão expediente diferenciado na segunda-feira devido ao jogo do Brasil

O Governo do Estado vai publicar nesta sexta-feira (29), por meio do Diário Oficial do Estado, o horário diferenciado de expediente dos servidores estaduais na segunda-feira (2), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, na Rússia.

O expediente será das 14h às 17h30. A informação é do titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto de Assis.