Servidores estaduais terão expediente diferenciado na segunda-feira devido ao jogo do Brasil

Copa do Mundo 2018
Com classificação para as oitavas de final, seleção brasileira enfrenta o México na segunda-feira
O Governo do Estado vai publicar nesta sexta-feira (29), por meio do Diário Oficial do Estado, o horário diferenciado de expediente dos servidores estaduais na segunda-feira (2), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, na Rússia.
O expediente será das 14h às 17h30. A informação é do titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto de Assis.
Segundo ele, a determinação é válida para órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. O decreto levará assinatura do governador Reinaldo Azambuja.
Pelo texto, o disposto não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.
A seleção brasileira vai enfrentar o time do México, pelas oitavas de final, às 10h (horário de MS).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS