1ª audiência sobre caso da musicista assassinada será nesta segunda

Está marcada para as 14 horas, desta segunda-feira (2), a primeira audiência sobre a morte da musicista Mayara Amaral. A audiência será realizada na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Em tese, o acusado cometeu crime de homicídio duplamente qualificado pelos crimes de furto e ocultação de cadáver.

O crime - Segundo a denúncia, entre os dias 24 e 25 de julho, em um motel da Capital, o acusado teria roubado um veículo Gol ano/modelo 1992, um notebook, um telefone celular, um violão, uma guitarra e um amplificador, avaliados em R$ 17.300,00. Ele golpeou a vítima com martelo, que resultou na morte da vítima.

Ainda segundo os autos, o acusado e a vítima tinham um relacionamento amoroso que aparentava passar por um momento tormentoso, uma vez que a vítima teria escrito no dia 16 de julho uma carta de despedida ao acusado, informando o término do relacionamento e os motivos de tal atitude.

No dia 24, a vítima foi até a residência do acusado, conduzindo seu veículo, e ambos foram até o motel, onde pernoitaram. Segundo a denúncia, durante a pernoite, o casal teria discutido e, em razão da suposta discussão, o acusado teria desferido golpes de martelo na cabeça da vítima, causando lesões corporais que resultaram na morte de Mayara.

Após o crime, o acusado teria ocultado o corpo da vítima, bem como subtraído os referidos bens e objetos pessoais dela. No outro dia, de posse do veículo da vítima, ele teria ido até uma região rural da cidade, dispensado o cadáver e ateado fogo. Supostamente, após tudo isso, o acusado teria vendido o veículo para outra pessoa.