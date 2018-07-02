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Corumbá sedia ações do Projeto Rondon de 09 a 20 de julho

Os estudantes trabalharão, prioritariamente, com agentes multiplicadores

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2018 às 16:32

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As Prefeituras de Corumbá e Ladário convidam as populações das duas cidades para participação nas ações da “Operação Pantanal” promovida pelo Projeto Rondon, entre os dias 09 e 20 de julho. Corumbá receberá 20 voluntários da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que realizarão diversas atividades nas áreas urbana e rural. 

Durante a operação, os rondonistas promoverão atividades sobre os temas de comunicação, saúde, cultura, educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia, produção e justiça. Os estudantes trabalharão, prioritariamente, com agentes multiplicadores, tais como funcionários das prefeituras, professores, agentes de saúde e lideranças locais, o que permitirá maior retenção e disseminação dos conhecimentos a serem transmitidos por eles. 

Os rondonistas conduzirão, dentre outras atividades, oficinas sobre construção de hortas e viveiros comunitários, segurança alimentar, inserção no mercado de trabalho, acesso ao ensino superior, disposição de resíduos sólidos urbanos, reciclagem, saúde LGBT, primeiros socorros e sexualidade, educação fiscal, potencialização da água, potencialidades turísticas, feira livre, feira da saúde, miscelânea cultural, corrida de rua e cinema na praça, tudo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, promover o desenvolvimento sustentável e ampliar o bem-estar de comunidades carentes. 

O Projeto Rondon é uma ação governamental que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, visa a somar esforços com as autoridades municipais e as lideranças comunitárias, a fim de contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania. As informações são da professora Jane Corrêa Alves Mendonça da UFGD.

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