Prêmio que valoriza ações na área da assistência social amplia data para inscrição

As novas informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), edição 9.681, a partir da página 40. Ainda conforme a publicação, o programa Criança Feliz também faz parte dos novos critérios de premiação.

O prêmio Mariluce Bittar: Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018, organizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), como instrumento para identificar, disseminar e reconhecer práticas bem-sucedidas desenvolvidas pela política de assistência social e que estejam contribuindo para modernização, inovação, eficácia e eficiência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), prorrogou as inscrições até o dia 8 de agosto.

Os interessados podem realizar a inscrição de forma gratuita, devendo enviar à Sedhast, até o prazo estabelecido no cronograma, toda documentação necessária constante na publicação, observando a correta forma de envio. Neste link é possível acessar mais informações para a realização da inscrição.

Podem participar da seleção para premiação os municípios que tenham práticas que contribuam de forma efetiva e comprovada com a consolidação do SUAS nas seguintes categorias:

serviços socioassistenciais; benefícios e programas socioassistenciais; gestão do SUAS.

São consideradas boas práticas as atividades inovadoras, criativas e com resultados comprovados, implementadas e executadas por gestores, profissionais do SUAS, conselheiros, com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços socioassistenciais entregues aos cidadãos e que estejam em consonância com os instrumentos normativos que baseiam o Sistema.

Os projetos finalistas conferidos do primeiro ao terceiro lugar, por categoria, receberão premiação em dinheiro e placas de homenagem, sendo o 1º lugar com R$ 5.000,00; o 2º colocado com R$ 3.000,00; e o 3º com R$ 2.000,00.