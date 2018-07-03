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Sidrolândia

Para evitar corte de energia, morador foge com carro da Energisa

Segundo o homem, a ação de pegar o carro da concessionária foi em protesto por considerar injusto o corte de energia da residência dele

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/07/2018 às 09:20

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Homem de 38 anos – que não teve o nome divulgado - fugiu com a viatura da concessionária Energisa para impedir que uma equipe cortasse a luz da residência dele. O caso aconteceu na tarde de ontem (02), por volta das 17h, na rua Tiradentes, bairro São Bento, em Sidrolândia – a 129 quilômetros de Aquidauana.

De acordo com o jornal SidrolândiaNews, funcionários da empresa contaram a polícia que, foram até casa do morador para cortar a energia. Porém, o homem não concordou com a ação, entrou no carro da concessionária – que estava com a chave no contato – e fugiu.

A Polícia Militar foi chamada pelos trabalhadores, mas depois de alguns minutos recebeu a ligação do morador, informando que estava parado em frente a Câmara de Vereadores do município.

Segundo o homem, a ação de pegar o carro da concessionária foi em protesto por considerar injusto o corte de energia da residência dele. O morador foi revistado e nada de criminoso foi encontrado com ele. No entanto, trabalhadores sentiram a falta de ferramentas que estavam no carro, possivelmente perdidas no caminho.

O morador foi levado para a delegacia onde o caso foi registrado como exercício arbitrário das próprias razões. Além disso, conforme o jornal local, também terá de arcar com o prejuízo das ferramentas que se perderam.

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