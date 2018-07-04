Governo assina R$ 11,5 milhões em contratos para Bodoquena, Bonito e mais

O Governo do Estado deve investir nos próximos meses cerca de R$ 11,5 milhões em vias urbanas e saneamento básico de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. No Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (4.7), foram divulgados os extratos de 13 contratos assinados e que agora só aguardam a ordem de início das obras.

Os municípios contemplados são: Itaporã, Dourados, Rio Brilhante, Ivinhema, Naviraí, Deodápolis, Batayporã, Distrito da Casa Verde, Bonito, Bodoquena, Anaurilândia e Juti.

O maior investimento será destinado para Juti, que receberá a ampliação do sistema de esgotamento sanitário com recursos da ordem de R$ 2,5 milhões. Ivinhema também recebe um expressivo montante para a pavimentação e drenagem da avenida Joaquim Bernardes dos Santos, no valor de R$ 1,2 milhão. Já Naviraí, contemplada com dois novos contratos, recebe cerca de R$ 1,6 milhão para pavimentação e drenagem das etapa 2 e 3 do Jardim Paraíso.