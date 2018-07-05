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Governo declara emergência em Corumbá devido à cheia no Pantanal; 2,5 mil pessoas foram afetadas

A pecuária, principal força motriz da economia de Corumbá, também foi comprometida

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/07/2018 às 11:48

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O Governo de Mato Grosso do Sul decretou nesta quinta-feira (5) situação de emergência em Corumbá. O documento publicado em Diário Oficial (DOE-MS) leva em consideração a cheia no rio Paraguai, no Pantanal. Cerca de 2,5 mil ribeirinhos foram afetados pelas inundações.

Pessoas que vivem em comunidades das regiões do Amolar, Chané, São Pedro, Bonfim, Coqueiro, São Francisco, Mato Grande, Bahia Vermelha, Paraguai Mirim, Ilha Verde, Castelo, Domingos, Ramos, Capim Gordura, Piuval e Tuiuiú já contabilizam danos materiais. A pecuária, principal força motriz da economia de Corumbá, também foi comprometida.

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Com o decreto, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil está autorizada a mobilizar todos os órgãos estaduais para atuar nas ações de resposta ao desastre, assim como reabilitação de cenário e reconstrução. Os agentes também podem entrar em casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação do imóvel.

Durante 180 dias  ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres.

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Corumbá, tenente Izaque, a situação de emergência em áreas urbanas e rurais do município foi reconhecida pelo Estado e pela União. “Já encaminhamos o plano detalhado de resposta e solicitamos materiais de higiene, limpeza e dormitório ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad)”.

Comportamento das águas

Desde fevereiro deste ano, quando as águas demonstraram que chegariam fortes à região de Corumbá, devido a grande quantidade de chuvas no Mato Grosso, equipes da Defesa Civil iniciaram os trabalhos de assistência às comunidades. “A cheia deste ano chegou com dois meses de antecedência”, explicou o tenente Izaque.

Famílias foram mapeadas e as operações de ajuda humanitária tiveram início. Já foram quatro realizadas este ano, a última terminou neste fim de semana – com apoio e materiais (água e kits de higiene e limpeza) doados pelo Governo do Estado. De acordo com Izaque, a próxima será realizada entre 14 e 20 de julho.

Hoje, o nível do rio Paraguai está estabilizado em 5,26 metros acima da altitude considerada normal – 2,02 metros. O ápice da cheia foi registrado em 13 de junho, quando as águas chegaram a 5,35 metros. Os dados são da Defesa Civil Municipal.

Atualmente, 28 municípios sul-mato-grossenses estão em situação de emergência – com decretos publicados pelo Governo do Estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, nesses municípios foram registrados 30 tipos de desastres com 136.636 pessoas afetadas.

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