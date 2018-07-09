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Inscrições para o 1° Curso de Formação de Instrutores do Proerd da PM terminam dia 11

São oferecidas 42 vagas, sendo: 2 para policiais militares da Capital, 19 para policiais militares do interior de Mato Grosso do Sul

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/07/2018 às 11:44

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Estão abertas as inscrições para o 1° Curso Internacional de Formação de Instrutores do Proerd da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 9.689, os candidatos interessados deverão encaminhar a ficha de inscrição assinada e com o parecer favorável do comandante imediato para o e-mail (proerdms@gmail.com) até quarta-feira (11).

São oferecidas 42 vagas, sendo: 2 para policiais militares da Capital, 19 para policiais militares do interior de Mato Grosso do Sul, 1 para polícias militares de outros estados e 20 para a Policia Nacional do Paraguai. O Curso será realizado no de 23 de julho a 3 de agosto de 2018 no município de Ponta Porã (MS).

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Após preencher e enviar a ficha de inscrição, os candidatos passarão por prova escrita (redação) e entrevista nos dias 16, 17 e 18 de julho. As demais fases serão publicadas em Boletim do Comando Geral.

Para informações mais detalhadas, os interessados devem ligar para (67) 3318-4470 ou (67) 3318-4461.

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