Inscrições para o 1° Curso de Formação de Instrutores do Proerd da PM terminam dia 11

Estão abertas as inscrições para o 1° Curso Internacional de Formação de Instrutores do Proerd da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 9.689, os candidatos interessados deverão encaminhar a ficha de inscrição assinada e com o parecer favorável do comandante imediato para o e-mail (proerdms@gmail.com) até quarta-feira (11).

São oferecidas 42 vagas, sendo: 2 para policiais militares da Capital, 19 para policiais militares do interior de Mato Grosso do Sul, 1 para polícias militares de outros estados e 20 para a Policia Nacional do Paraguai. O Curso será realizado no de 23 de julho a 3 de agosto de 2018 no município de Ponta Porã (MS).