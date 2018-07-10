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Feira do Produtor de Bodoquena será reinaugurada

Renan Nucci

Publicado em 10/07/2018 às 17:35

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Em 4 de setembro de 2017, atendendo a solicitação dos feirantes, em reunião no auditório Mario Brother, foi apresentado o projeto de ampliação e adequação da Feira do Produtor; após os trabalhos de adequação e ampliação, a obra está finalizada e pronta para a reinauguração já marcada para o dia 1º de agosto, quarta-feira.

Prefeitura realiza diversas modificações e adequações

A feira recebeu diversas modificações, que consistiram na criação de um espaço coberto de carga e descarga separado do acesso ao público, acessibilidade, melhorias nas instalações da câmara de amadurecimento de frutas, espaço coberto para o acesso das pessoas à feira, cobertura do palco de eventos, troca de luminárias e reforma dos banheiros.

FEIRA

A feira do produtor tinha algumas deficiências, como banheiros sem acessibilidade, palco de eventos descoberto além de não prover de um local que permitisse carga e descarga separado do acesso do público, confrontando com as normas de Vigilância Sanitárias e Boas Práticas e também no que diz respeito a espaço físico, após essas reformas, assegura-se aos feirantes e produtores da agricultura familiar, oportunidade para oferecerem seus produtos aos consumidores com maior higiene, além de oferecer melhor acesso dos produtores a esses serviços, visando assim, aumentar o número de pessoas consumindo e gerar maior renda aos produtores e feirantes.

 

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