Governo do Estado vai reformar Aeroporto de Bonito

Turismo
Obras incluem a restauração da pista de pouso, totalizando 2 Km
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Diretoria de Licitação de Obras da AGESUL, abriu licitação para reforma do Aeroporto Regional de Bonito.
A publicação foi veiculada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (9) e prevê a contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da pista de pouso, pista de táxi e pátio para estacionamento de aeronaves, em uma extensão de 2 quilômetros.
A administração do aeroporto estava - até 2013 - a cargo da empresa Dix Empreendimentos Ltda (que detinha o direito de explorar, administrar, operacionalizar e manter o aeródromo por 13 anos), ocasião em que sofreu intevenção após constatada a existência de vários problemas que impediam o seu bom funcionamento, passando a ser administrado pelo Governo do Estado.
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