Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:33

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Governo do Estado vai reformar Aeroporto de Bonito

Obras incluem a restauração da pista de pouso, totalizando 2 Km

Renan Nucci

Publicado em 10/07/2018 às 14:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Diretoria de Licitação de Obras da AGESUL, abriu licitação para reforma do Aeroporto Regional de Bonito.

A publicação foi veiculada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (9) e prevê a contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da pista de pouso, pista de táxi e pátio para estacionamento de aeronaves, em uma extensão de 2 quilômetros.

A administração do aeroporto estava - até 2013 - a cargo da empresa Dix Empreendimentos Ltda (que detinha o direito de explorar, administrar, operacionalizar e manter o aeródromo por 13 anos), ocasião em que sofreu intevenção após constatada a existência de vários problemas que impediam o seu bom funcionamento, passando a ser administrado pelo Governo do Estado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo