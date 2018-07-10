Governo do Estado vai reformar Aeroporto de Bonito

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Diretoria de Licitação de Obras da AGESUL, abriu licitação para reforma do Aeroporto Regional de Bonito.

A publicação foi veiculada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (9) e prevê a contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da pista de pouso, pista de táxi e pátio para estacionamento de aeronaves, em uma extensão de 2 quilômetros.

A administração do aeroporto estava - até 2013 - a cargo da empresa Dix Empreendimentos Ltda (que detinha o direito de explorar, administrar, operacionalizar e manter o aeródromo por 13 anos), ocasião em que sofreu intevenção após constatada a existência de vários problemas que impediam o seu bom funcionamento, passando a ser administrado pelo Governo do Estado.