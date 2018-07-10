Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:33

Buscar

Últimas notícias
X

Jardim

Município irá notificar proprietários de terrenos que não realizarem limpeza

Todos os proprietários de terrenos particulares precisam zelar pela limpeza

Renan Nucci

Publicado em 10/07/2018 às 17:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta segunda-feira (09), o prefeito de Jardim Guilherme Alves Monteiro (PSDB) assinou e sancionou a Lei nº 1911/2018, que dispõe sobre a limpeza e conservação dos imóveis de propriedade particular situados no município de Jardim. De acordo com a nova lei que deverá ser publicada no diário oficial do município, todos os proprietários de terrenos particulares precisam zelar pela limpeza, capina e roçagem de seus lotes situados no perímetro urbano.

Desta forma, quem não executar os cuidados necessários poderá ser notificado pela prefeitura municipal e estará sujeito à multa e ao pagamento das despesas com a limpeza, caso o serviço seja realizado pelo poder municipal a partir de então.

"Pedimos aos proprietários que façam a manutenção desses locais, pois não é interesse do município aplicar multas", apela o prefeito que explica não obter vantagem em transferir a responsabilidade de limpeza ao poder público, já que sai mais em conta se cada munícipe se conscientizar da importância de manter a cidade limpa, evitando a criação de um ambiente favorável à proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de facilitar que estas áreas sejam utilizadas como descarte irregular de resíduos. Além disso, essa é uma atividade onerosa ao poder público, que deixará de atuar nas áreas de uso coletivo para atender locais privados", aponta Guilherme Monteiro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo