Prefeito de Bonito entrega 241 capacetes para Gruta do Lago Azul

Região
Com a aquisição, atrativo passa a contar com 305 capacetes novos
O prefeito municipal de Bonito, Odilson Soares, entregou na manhã desta quarta-feira (11) à Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, 241 (duzentos e quarenta e um) novos capacetes de segurança adquiridos pela administração para utilização pelos turistas e moradores que visitam a Gruta do Lago Azul.
Com a aquisição, o atrativo passa a contar com 305 capacetes novos (existem 64 em estoque).
O ato da entrega contou com a presença do secretário de Augusto Mariano e do presidente da AGTB (Associação de Guias de Turismo de Bonito), Amandio Pazetto.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS