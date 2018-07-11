Prefeito de Bonito entrega 241 capacetes para Gruta do Lago Azul

O prefeito municipal de Bonito, Odilson Soares, entregou na manhã desta quarta-feira (11) à Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, 241 (duzentos e quarenta e um) novos capacetes de segurança adquiridos pela administração para utilização pelos turistas e moradores que visitam a Gruta do Lago Azul.

Com a aquisição, o atrativo passa a contar com 305 capacetes novos (existem 64 em estoque).

O ato da entrega contou com a presença do secretário de Augusto Mariano e do presidente da AGTB (Associação de Guias de Turismo de Bonito), Amandio Pazetto.