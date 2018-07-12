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Jardim

Prefeito de Jardim recebe moção de congratulações pelo 11º Moto Show

Evento foi realizado nos dias 06 e 07 de julho, realizada com sucesso de público e organização

Renan Nucci

Publicado em 12/07/2018 às 16:45

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O prefeito de Jardim, Guilherme Alves Monteiro (PSDB) foi homenageado pela Câmara Municipal do Município com Moção de Congratulação pela realização da décima primeira edição do Moto Show, realizado nos dias 06 e 07 de julho, realizada com sucesso de público e organização.

O evento que faz parte do calendário de festividades do município jardinense, reuniu um público de mais de 15 mil pessoas entre os dois dias de realização, de todo o estado e diversas localidades do país, principalmente os motociclistas e seus respectivos motoclubes, que estiveram em Jardim no último final de semana, onde além de assistir shows com bandas regionais, puderam assistir gratuitamente duas bandas nacionais, IRA! e Detonautas, além de prestigiar os atrativos e belezas naturais de Jardim.

A moção que teve autoria do presidente do legislativo municipal, vereador Fernando Valério Ramos (PSDB), destinada ao prefeito estendeu-se a todos os envolvidos na festividade, que demonstraram empenho e dedicação em proporcionar o melhor para a população jardinense.

“Estamos muito agradecidos por essa homenagem, isso demonstra que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que estamos no caminho certo”, destacou o prefeito.

 

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