Banda Municipal de Bonito apresenta-se em Bela Vista

Região
Visita atendeu convite da banda do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada
A Banda Sinfônica Municipal de Bonito, mantida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, participou nesta quinta-feira (12) de um Workshop no município de Bela Vista, atendendo convite da Banda do 10º RC (Regimento de Cavalaria Mecanizada).
Por ocasião da visita a banda apresentou-se também para os alunos do período vespertino da Escola Estadual Castelo Branco, executando 10 músicas, incluindo clássicos da música popular brasileira (MPB).
Dirigida pelo maestro Fábio Falcão e composta atualmente por 55 pessoas, entre músicos e alunos, a Banda Municipal conta com a participação de crianças e adolescentes (meninos e meninas) atendidos pelo Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social. Além dos músicos, dispõe também de uma linha de frente composta por balizas, estandartes e bandeiras.
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