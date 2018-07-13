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Banda Municipal de Bonito apresenta-se em Bela Vista

Visita atendeu convite da banda do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada

Renan Nucci

Publicado em 13/07/2018 às 14:41

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A Banda Sinfônica Municipal de Bonito, mantida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, participou nesta quinta-feira (12) de um Workshop no município de Bela Vista, atendendo convite da Banda do 10º RC (Regimento de Cavalaria Mecanizada).

Por ocasião da visita a banda apresentou-se também para os alunos do período vespertino da Escola Estadual Castelo Branco, executando 10 músicas, incluindo clássicos da música popular brasileira (MPB).

Dirigida pelo maestro Fábio Falcão e composta atualmente por 55 pessoas, entre músicos e alunos, a Banda Municipal conta com a participação de crianças e adolescentes (meninos e meninas) atendidos pelo Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social. Além dos músicos, dispõe também de uma linha de frente composta por balizas, estandartes e bandeiras.

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