Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:37

Buscar

Últimas notícias
X

Alerta

Tempo seco favorece a estiagem em diversas cidades de MS

O Estado já registrou estiagem nos 45 municípios monitorados, considerando a estiagem um período de dez dias sem registro de chuva

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/07/2018 às 08:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O inverno 2018 iniciou com poucos registros de chuva em Mato Grosso do Sul devido a atuação da massa de ar seco predominante nessa época do ano. De acordo com dados das estações meteorológicas monitoradas pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec-MS), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o Estado já registrou estiagem nos 45 municípios monitorados, considerando a estiagem um período de dez dias consecutivos sem registro de chuva.

Em julho, a estimativa de chuva média esperada no Estado é de 36,4 milímetros, sendo este o mês mais seco do ano. Até essa quarta-feira (18.7), o município de Cassilândia batia recorde em relação à estiagem com 60 dias, seguido pelo município de Coxim com 56 e Sidrolândia totalizando 38 dias sem registro de chuva na estação meteorológica.

Leia Também

• Seca deve se agravar e estiagem já dura mais de 60 dias no Estado

Em Campo Grande, o último registro de chuva ocorreu no dia 13 de junho resultando em 36 dias de estiagem. Apenas municípios da fronteira com Bolívia e Paraguai tiveram pancadas de chuvas registradas de até dois milímetros e a expectativa é que julho termine com acumulados muito abaixo da média histórica. Em comparação aos últimos quatro anos, o período de estiagem não apresentou alterações significativas, conforme banco de dados do Cemtec.

Essa estiagem ocorre em decorrência à intensificação do sistema de alta pressão que atua no Brasil Central e permanece até meados de setembro. Esse sistema inibe as formações de chuva e reduz a umidade relativa do ar, que consequentemente favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, bem como aumento de doenças respiratórias.

De acordo com o boletim técnico divulgado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, uma frente fria chegará ao Estado dias 20 e 21 de julho que deixará o tempo nublado com diminuição nas temperaturas, porém sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo