Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:35

Buscar

Últimas notícias
X

Inverno

Seca deve se agravar e estiagem já dura mais de 60 dias no Estado

Segundo meteorologia, não há previsão de chuva pelos próximos 10 dias

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/07/2018 às 10:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O período de estiagem já completou 63 dias em Mato Grosso do Sul e 31 dias em Campo Grande, a partir de hoje. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, não há perspectiva de chuva, pelo menos, pelos próximos dez dias.

Para esta sexta-feira, a previsão é de que a umidade relativa do ar fique abaixo de 30%. O índice mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%.

Leia Também

• Mudanças climáticas com tempestades e granizo vão atingir Aquidauana e região

• Semana começa com céu claro e clima ameno

• Chuva diminui as temperaturas e sábado deverá ter clima ameno em Aquidauana

De acordo com levantamento da estação meteorológica da Uniderp, o município de Água Clara, distante 204 quilômetros da Capital, é o mais castigado pela seca. São 62 dias sem chuva, até ontem.

Não se vê água cair do céu há 35 dias em Ponta Porã, 34, em Juti e 33, em Bela Vista. Nos municípios de Amambai, Maracaju, Rio Brilhante e Três Lagoas não chove há 31 dias. Enquanto nas cidades de Aquidauana, Corumbá e Dourados, a estiagem já completou 30 dias.Em Bataguassu, não chove há 29 dias. 

Coordenador da Defesa Civil, tenente coronel Fábio Catarineli explica que, nesta época, também aumenta a incidência de incêndios florestais. 

Além disso, conforme Catarineli, a tendência é a situação se agravar mais nos próximos meses, agosto e setembro, quando a seca costuma ser ainda mais rigorosa. “A orientação em dias de baixa umidade é beber muito líquido e evitar a prática esportiva ao ar livre”.  

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo