Chuva diminui as temperaturas e sábado deverá ter clima ameno em Aquidauana

A chuva que atingiu o Mato Grosso do Sul durante a tarde da última sexta-feira (11) fez com que as temperaturas caíssem e continuássem amenas neste sábado (12).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deverá ser nublado, apesar da baixa probabilidade de chuva em áreas isoladas da cidade.

A temperatura mínima é de 16ºC e, a máxima, de 28ºC.