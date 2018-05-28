Semana começa com céu claro e clima ameno

No município de Aquidauana, a semana começa com céu claro e temperaturas amenas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a segunda-feira (28) seja de Sol, com alguns curtos períodos de névoa seca.

A temperatura mínima esperada é de 20ºC e, a máxima, de 33ºC.