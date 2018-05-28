Semana começa com céu claro e clima ameno

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
No município de Aquidauana, a semana começa com céu claro e temperaturas amenas.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a segunda-feira (28) seja de Sol, com alguns curtos períodos de névoa seca.
A temperatura mínima esperada é de 20ºC e, a máxima, de 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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