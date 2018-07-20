Inscrições para o prêmio de Gestão Pública terminam dia 30 de julho

O prêmio de Gestão Pública visa incentivar os servidores a contribuírem para a modernização da gestão pública, valorizando e premiando ideias inovadoras. Os prêmios serão distribuídos entre seis projetos vencedores divididos em duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso, que premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis, e Ideias Inovadoras Implementáveis que premiará trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser implementados no âmbito estadual e que possam produzir resultados positivos.

Servidores públicos estaduais têm até o dia 30 de julho para inscrever projetos e concorrer ao XIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Escola de Governo (Escolagov) até às 23h59 do dia 30 de julho. O participante deve preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados. Logo após o envio da inscrição o participante deverá aguardar mensagem de confirmação na tela do computador onde constará o protocolo de envio.

O Prêmio visa além de identificar e divulgar as melhores práticas da administração pública, fomentar a busca de soluções para os problemas diários, incentivar as boas práticas de gerenciamento no serviço público, valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho, e incentivar a geração de novos conhecimentos em gestão pública.

O concurso é coordenado pela Escolagov e conta com a colaboração das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (Feserp) e da Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul (Fetems).