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Pós-Graduação em Gestão Pública da Uems está com inscrições abertas

A prova teórica será aplicada no dia 30 de junho e as matrículas ocorrerão de 23 a 27 de julho

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/06/2018 às 10:17

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas, até 25 de junho, para o Processo Seletivo do curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública, na unidade de Maracaju, em que serão ofertadas 20 vagas.

Podem fazer a inscrição portadores de diploma de Ensino Superior em qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido por órgão competente e candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que a colação de grau aconteça até um terço do início das atividades do curso.

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A prova teórica será aplicada no dia 30 de junho e as matrículas ocorrerão de 23 a 27 de julho.

Será admitida a inscrição somente via internet, por meio de endereço eletrônico. Para outras informações acesse o site.

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