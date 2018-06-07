Pós-Graduação em Gestão Pública da Uems está com inscrições abertas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas, até 25 de junho, para o Processo Seletivo do curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública, na unidade de Maracaju, em que serão ofertadas 20 vagas.

Podem fazer a inscrição portadores de diploma de Ensino Superior em qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido por órgão competente e candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que a colação de grau aconteça até um terço do início das atividades do curso.