PMA investiga extração ilegal de madeira em área de preservação da UEMS

A Polícia Militar Ambiental está investigando, desde a manhã da última terça-feira (15), um crime ambiental ocorrido em uma reserva legal do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram verificar o local após uma denúncia de um dos administradores da Universidade, que informou que haviam feito extração de madeira em uma área de preservação da Instituição. A guarnição verificou que aproximadamente 10 árvores haviam sido cortadas e retiradas, porém, o possível local de saída do material seria uma chácara que se encontra abandonada, não sendo possível identificar o proprietário ou os criminosos.

Os policiais ainda notaram que, pelos troncos e restos de madeira que ficaram na mata, os crimes ocorreram há vários meses. Eles também observaram uma tirolesa feita com arame liso, provavelmente utilizada para passar o material lenhoso sobre um córrego, levando-o até a chácara.

Diante do fato, foi elaborado o boletim de ocorrência para futuras investigações, que agora também serão acompanhadas pela Polícia Civil do município.