PMA investiga extração ilegal de madeira em área de preservação da UEMS

Aquidauana
A Polícia Civil acompanha a investigação do caso
A Polícia Militar Ambiental está investigando, desde a manhã da última terça-feira (15), um crime ambiental ocorrido em uma reserva legal do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram verificar o local após uma denúncia de um dos administradores da Universidade, que informou que haviam feito extração de madeira em uma área de preservação da Instituição. A guarnição verificou que aproximadamente 10 árvores haviam sido cortadas e retiradas, porém, o possível local de saída do material seria uma chácara que se encontra abandonada, não sendo possível identificar o proprietário ou os criminosos.
Os policiais ainda notaram que, pelos troncos e restos de madeira que ficaram na mata, os crimes ocorreram há vários meses. Eles também observaram uma tirolesa feita com arame liso, provavelmente utilizada para passar o material lenhoso sobre um córrego, levando-o até a chácara.
Diante do fato, foi elaborado o boletim de ocorrência para futuras investigações, que agora também serão acompanhadas pela Polícia Civil do município.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS