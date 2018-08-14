PRF’s de MS comemoram os 90 anos da corporação com atos de louvor e fé

No último dia 24 de julho, a Polícia Rodoviária Federal completou 90 anos e para comemorar, seus integrantes do Estado de Mato Grosso do Sul fizeram um culto de Agradecimento a DEUS pela data, realizado na 1ª Igreja Batista de Campo Grande.

“Temos perdido colegas em confrontos, atropelamentos, mortes trágicas e naturais e o Senhor têm nos dado a vida e a oportunidade de se estar em uma profissão que nos traz tanto orgulho, por poder proteger e servir a sociedade”, declarou o PRF Robinson, de Aquidauana.

Com cerca de aproximadamente 400 pessoas, entre PRF’s ativos e aposentados, familiares, amigos e aqueles que se simpatizam com a PRF, o Pastor Ronaldo foi o anfitrião e deu a abertura com uma palavra de boas-vindas a todos os presentes e assistiam ao culto pela web. Sendo conduzido pelos PRF, o Superintendente da PRF no Estado de Mato Grosso do Sul, Inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva, agradeceu a presença e a proteção que Deus têm proporcionado a todos os PRF’s.

Houve louvores, com uma banda formada por policiais da PRF de várias localidades do estado, como apresentação de dança durante os louvores com as filhas de PRF’s.

A palavra de Deus foi ministrada pelo sub-tenente Paulo Borges da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, que aceitou o convite para ministrar a Palavra do Senhor. Paulo Borges tem aparecido nas mídias como o “policial cantor”, com vídeos em que ele canta uniformizado e com seu fuzil atravessado ao peito, bem como durante suas patrulhas na cidade do Rio de Janeiro. Além de seu testemunho, ele louvou a Deus com canções que tocaram o coração dos presentes.

História

A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo presidente Washington Luiz no dia 24 de julho de 1928 (dia da Polícia Rodoviária Federal), com a denominação inicial de “Polícia de Estradas”.

Em 1935, Antônio Felix Filho, o “Turquinho”, considerado o 1º Patrulheiro Rodoviário Federal, foi chamado para organizar a vigilância das rodovias Rio-Petropólis, Rio-São Paulo e União Indústria.

Sua missão era percorrer e fiscalizar as três rodovias utilizando duas motocicletas Harley Davidson e nessa empreitada contava com a ajuda de cerca de 450 vigias da então Comissão de Estradas de Rodagem (CER).

Em 23 de julho de 1935 (dia do Policial Rodoviário Federal), foi criado o primeiro quadro de policiais da hoje Polícia Rodoviária Federal, denominados, a época de “Inspetores de Tráfego”. No ano de 1945, já com a denominação de Polícia Rodoviária Federal, a corporação foi vinculada ao extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) .

Finalmente, em 1988, com o advento da Constituinte, a Polícia Rodoviária Federal foi integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública, recebendo como missão exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.