Prova para cargo de oficiais da PM teve questão 18 anulada

A anulação foi feita por base no Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita Objetiva e o candidato poderá entrar com recursos contra a opção correta da questão. O recurso poderá ser encaminhado a Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria de Admninistração e Desburocratização (SAD), no período entre às 8h de hoje e às 17h do dia 16 de agosto de 2018, por meio do endereço eletrônico www.fapems.org.br , acessando a área do candidato.

Concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, realizado no último domingo (12), teve questão de prova anulada. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na manhã desta quarta-feira (15). Além de ter virado caso de polícia durante o período da manhã, o certame também apresentou erro na elaboração da questão 18 do concurso para oficiais, que foi realizado à tarde.

A questão anulada trata da possibilidade subjetiva do Estado punir o autor do crime. O candidato tinha que escolher afirmativas que dizem respeito à extinção da punibilidade, de acordo com o Código Penal brasileiro.

CONCURSO

No dia do certame, grupo de candidatos foram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro) e registraram boletim de ocorrência. Mais de sete candidatos se queixaram da desorganização quanto a contagem de tempo feita pelos fiscais, durante a prova.

Outra reclamação diz respeito a falta de orientação quanto ao preenchimento do cartão de gabarito das questões.

Essa foi a primeira fase das provas do concurso destinados aos cargos de soldado e oficial. São 36.346 inscritos para concorrer a 450 vagas. A realização do exame em Campo Grande mobilizou 250 policiais e mais de 1 mil fiscais, além de trazer 9 mil candidatos de fora do estado e 17 mil do interior.