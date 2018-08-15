Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:46

Buscar

Últimas notícias
X

Cabe recurso

Prova para cargo de oficiais da PM teve questão 18 anulada

Candidatos podem requerer direitos até amanhã, às 17h

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/08/2018 às 09:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, realizado no último domingo (12), teve questão de prova anulada. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na manhã desta quarta-feira (15).
Além de ter virado caso de polícia durante o período da manhã, o certame também apresentou erro na elaboração da questão 18 do concurso para oficiais, que foi realizado à tarde. 

A anulação foi feita por base no Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita Objetiva e o candidato poderá entrar com recursos contra a opção correta da questão. O recurso poderá ser encaminhado a Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria de Admninistração e Desburocratização (SAD), no período entre às 8h de hoje e às 17h do dia 16 de agosto de 2018, por meio do endereço eletrônico www.fapems.org.br, acessando a área do candidato.

Leia Também

• Com 36,3 mil inscritos, concurso da PM movimenta a Capital

• Concurso da PMMS terá reforço na segurança, transporte coletivo e esquema especial de trânsito

• Concurso da PMMS terá reforço na segurança, transporte coletivo e esquema especial de trânsito

A questão anulada trata da possibilidade subjetiva do Estado punir o autor do crime. O candidato tinha que escolher afirmativas que dizem respeito à extinção da punibilidade, de acordo com o Código Penal brasileiro.  

CONCURSO

No dia do certame, grupo de candidatos foram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro) e registraram boletim de ocorrência. Mais de sete candidatos se queixaram da desorganização quanto a contagem de tempo feita pelos fiscais, durante a prova.

Outra reclamação diz respeito a falta de orientação quanto ao preenchimento do cartão de gabarito das questões.

Essa foi a primeira fase das provas do concurso destinados aos cargos de soldado e oficial. São 36.346 inscritos para concorrer a 450 vagas. A realização do exame em Campo Grande mobilizou 250 policiais e mais de 1 mil fiscais, além de trazer 9 mil candidatos de fora do estado e 17 mil do interior.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo