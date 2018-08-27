Defesa Civil do Estado envia alimentos para ribeirinhos atingidos pela cheia

O material enviado ao Estado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil será distribuído também às comunidades das regiões da Serra do Amolar, no alto Pantanal, e do Taquari, totalizando mais de 600 famílias. São 18 toneladas de alimentos recebidas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MS).

O Governo do Estado enviou nota neste domingo (26) em que informa que prestou atendimento aos ribeirinhos da região do baixo Pantanal, em Corumbá, com a distribuição de cestas básicas e kits infantil e adulto, de limpeza e higiene pessoal. A ação conjunta com o município concluída no dia 25 beneficiou cerca de 220 famílias, a maioria atingida pela cheia na planície pantaneira, entre o Porto do Formigueiro e o Forte Coimbra.

“Era o socorro que todos esperavam”, disse o presidente da Associação dos Moradores de Porto Esperança, José Domingos Benites. A comunidade local está inundada pelo transbordamento do Rio Paraguai, prejudicando o turismo de pesca, principal fonte de renda das famílias do distrito, que nasceu com a ferrovia Bauru-Corumbá, no início do século XX.

Emergência

O apoio da União a esta iniciativa do Cedec/MS de socorro aos pantaneiros tem o respaldo do decreto municipal de situação de emergência, acatado pelo Estado e reconhecido pelo governo federal em junho. No mês de maio, no pico da cheia, Estado e Município monitoraram a região atingida e cadastraram as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

“O atendimento aos ribeirinhos é uma gestão do Estado, que viabilizou os alimentos e os kits junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil”, destacou o coordenador da Cedec/MS, tenente-coronel Fábio dos Santos Catarineli. Segundo ele, numa segunda etapa, o Estado doará estoque de medicamentos à prefeitura de Corumbá para atender os ribeirinhos.