Erosão na BR-262, entre Miranda e Corumbá, deixa pista parcialmente interditada

Devido às recentes cheias da região do Pantanal, parte da pista de rolamento no trecho em que compreende Miranda e Corumbá, na BR-262 altura do km 697,2 encontra-se parcialmente interditada nesta terça-feira (21) devido a uma erosão próxima à ponte sobre o Rio Paraguai.

A informação foi divulgada pela Neovia Engenharia, empresa responsável pela manutenção e conservação do trecho que compreende Anastácio até à ponte sobre o Rio Paraguai. Conforme o comunicado, pede-se que os motoristas tenham atenção redobrada nesta altura da rodovia.

A Neovia Engenharia, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já está mobilizada para realizar os reparos necessários. Os serviços de manutenção já foram iniciados, a pista está bem sinalizada e em breve será liberada nos dois sentidos.