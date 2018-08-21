Erosão na BR-262, entre Miranda e Corumbá, deixa pista parcialmente interditada

Alerta
O comunicado foi emitido pela equipe que faz a manutenção responsável pelo trecho
Devido às recentes cheias da região do Pantanal, parte da pista de rolamento no trecho em que compreende Miranda e Corumbá, na BR-262 altura do km 697,2 encontra-se parcialmente interditada nesta terça-feira (21) devido a uma erosão próxima à ponte sobre o Rio Paraguai.
A informação foi divulgada pela Neovia Engenharia, empresa responsável pela manutenção e conservação do trecho que compreende Anastácio até à ponte sobre o Rio Paraguai. Conforme o comunicado, pede-se que os motoristas tenham atenção redobrada nesta altura da rodovia.
A Neovia Engenharia, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já está mobilizada para realizar os reparos necessários. Os serviços de manutenção já foram iniciados, a pista está bem sinalizada e em breve será liberada nos dois sentidos.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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